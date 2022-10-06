В МИД Казахстана назвали жестким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разговор, прошедший в МИД Казахстана с послом России о высказывании официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу ситуации вокруг посла Украины, был серьезным и довольно жестким, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили заявление официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой,не соответствующее духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жестким", - подчеркнули в ведомстве.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором посол Украины Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как впоследствии сообщила пресс-служба МИД Казахстана, Врублевского вызвали в МИД республики, ему выразили протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в прессе появились данные, что посол покинул Казахстан по требованию властей. В свою очередь, 4 октября посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что посол Украины вернулся в Астану и продолжил работу в качестве руководителя дипмиссии. Как заявила Захарова, РФ рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.