Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о будущем угольной отрасли

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 6 октября открылся Международный угольный форум «Угольная отрасль - новые реалии». В рамках мероприятия губернатор Сергей Цивилев провел для школьников «Урок угля». Глава крупнейшего угледобывающего региона России рассказал, как шахтерские предприятия Кузбасса сокращают вредное воздействие на экологию. Одной из тем беседы стали новые технологии добычи и переработки топлива, которые разрабатывают кузбасские ученые.

«Будущее угольной отрасли - это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью, - отметил Сергей Цивилев. - Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши ученые и промышленники, - внедрение «чистых» природоохранных технологий».

В Кузбассе добывают более половины российского угля. На шахтерских предприятиях региона занято около 100 тысяч человек.