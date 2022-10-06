"Нелепое шоу": В Германии посмеялись над европейским “мегасаммитом против Путина” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читателей немецкого издания Die Welt рассмешила встреча Европейского политического сообщества в Праге, проходящая вместе с неофициальными переговорами стран ЕС и названная немецкими СМИ "мегасаммитом против Путина".

Как отметили многие комментаторы, такого рода политические шаги мало вяжутся с реальностью, в которой конфликт с Россией не выгоден Европе.

"Какой-то бунт гномов", - выразил свое мнение Paul S.

"Мега, бум, базука... а саммита на размер меньше не было?" - пошутил Andreas N.

"Нелепое шоу, а в итоге большие расходы опять достанутся только Германии, которая, конечно, вновь поставит себя морально во главе всех, позволит собой командовать и, наконец, потратит наши деньги", - спрогнозировал Karl-Heinz S

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут одобрить новые санкции против России на встрече в Праге.

Сегодня, 6 октября 2022 года, стало известно, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Также в него вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.