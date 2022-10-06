Жители Северобайкальска предложили новые идеи для подготовки мастер-плана города

В Северобайкальске состоялся новый раунд стратегических сессий, в ходе которых горожане, представители власти и бизнес-сообщества обсудили подготовленный при участии ДОМ.РФ мастер-план города. В его основу легли решения, мнения и идеи, которые были высказаны участниками предыдущих сессий.

Работа велась по четырём направлениям: «Северобайкальск-2030: в гармонии с Байкалом и с собой», «Молодежь в Северобайкальске: пути и возможности для взаимного будущего», «Северобайкальск-2030: стратегические приоритеты развития города», дизайн-сессия с молодыми предпринимателями «Северобайкальск: стратегии и проекты развития города».

«Мастер-план – не просто набор рекомендаций по строительству общественных пространств. Это сложный, многосторонний комплекс мероприятий по развитию города, области или целой агломерации, увязывающий огромное количество переменных, – пояснил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. - И одна из наиболее важных составляющих работы над планом – контакт с гражданами. С самого начала создания любой концепции важно ставить во главу угла мнение тех, для кого в конечном счете всё и создается. Причем это должно быть не формальностью, а пониманием реального положения дел».

Благодаря помощи жителей, представителей администрации города и Северо-Байкальского района удалось выделить приоритетные проекты, которые необходимо реализовать в первую очередь для гармоничного развития Северобайкальска.

«Несколько месяцев мы готовили эскиз мастер-плана, вооружившись пожеланиями жителей и нашими собственными исследованиями. Мы положили на одну карту все объекты, идеи, особенности. Главная задача состояла в том, чтобы теперь вместе с горожанами посмотреть на ситуацию трезво и конструктивно решить, каким образом выстроить приоритеты и найти компромиссы», – подчеркнул руководитель проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин.

Впереди ещё много проектной работы, только после завершения которой начнётся процесс преобразования Северобайкальска.

Напомним, разработка мастер-плана Северобайкальска проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина проектно-исследовательским центром «Картфонд» по заказу ДОМ.РФ, правительства Бурятии и горадминистрации Северобайкальска.