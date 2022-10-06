Благоустройство около Павелецкого вокзала Москвы: Новые тротуары, фонари и деревья

Даниловский вал. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Площадь Павелецкого вокзала с ландшафтным парком, фонтаном и амфитеатром уже стала для многих ещё одним любимым местом отдыха. Теперь благоустроили и соседние с ней улицы.

Дубининская улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

«Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию», - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кожевническая улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, в этом году здесь привели в порядок четыре улицы - Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский вал.

Новокузнецкая улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства:

- убрали под землю воздушные кабельные линии;

- проложили дополнительную водосточную сеть, сделали смотровые колодцы и дождеприемные решетки;

- расширили там, где было возможно, тротуары и замостили их плиткой;

- заменили асфальтовое покрытие проезжей части;

- разместили парковочные карманы и велопарковки;

- поставили 30 остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядками для гаджетов;

- для пассажиров трамваев сделали остановки венского типа с платформой на одном уровне с вагоном для удобства пожилых людей, инвалидов и мам с колясками;

- подключили около 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками;

- разместили 66 опор контрастного освещения на пешеходных переходах;

- сохранили ранее высаженные деревья;

- поздней осенью дополнительно появятся 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников;

- около Данилова монастыря обновили освещение, поставили скамейки, высадили газоны и цветники. А в ноябре здесь добавятся новые деревья и кустарники.