Благоустройство около Павелецкого вокзала Москвы: Новые тротуары, фонари и деревья

Даниловский вал. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Площадь Павелецкого вокзала с ландшафтным парком, фонтаном и амфитеатром уже стала для многих ещё одним любимым местом отдыха. Теперь благоустроили и соседние с ней улицы.
Дубининская улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
«Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию», - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Кожевническая улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
По его словам, в этом году здесь привели в порядок четыре улицы - Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский вал.
Новокузнецкая улица. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
КОНКРЕТНО
Во время благоустройства:
- убрали под землю воздушные кабельные линии;
- проложили дополнительную водосточную сеть, сделали смотровые колодцы и дождеприемные решетки;
- расширили там, где было возможно, тротуары и замостили их плиткой;
- заменили асфальтовое покрытие проезжей части;
- разместили парковочные карманы и велопарковки;
- поставили 30 остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядками для гаджетов;
- для пассажиров трамваев сделали остановки венского типа с платформой на одном уровне с вагоном для удобства пожилых людей, инвалидов и мам с колясками;
- подключили около 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками;
- разместили 66 опор контрастного освещения на пешеходных переходах;
- сохранили ранее высаженные деревья;
- поздней осенью дополнительно появятся 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников;
- около Данилова монастыря обновили освещение, поставили скамейки, высадили газоны и цветники. А в ноябре здесь добавятся новые деревья и кустарники.