Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко запретил повышать цен на все товары в республике Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко с 6 октября 2022 года поручил ввести в стране запрет на повышение цен. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе правительственного совещания.

"С 6 числа [октября] запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - цитирует Белта президента Белоруссии.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в ряде случаев повышение цен может иметь место "в виде исключения", однако все товары, которые подпадают под такие исключения должны быть определены властями страны. Без особого разрешения властей, по словам Лукашенко, повышать цены в Белоруссии отныне нельзя.

Ранее Лукашенко сообщил, что падение продаж калия и нефтепродуктов в Белоруссии необходимо отрегулировать за счет "ручного управления". Согласно заявлению белорусского лидера, в сложившейся ситуации в республике не обойтись без того, чтобы возить калий "мешками" или дизель "бочками". Глава государства уверен, что ручное управление отдельными вопросами экономики в кризисных ситуациях себя полностью оправдывает.