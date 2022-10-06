Россия рассматривает военные учения США и Японии как угрозу безопасности

Мария Захарова Фото: Иван Макеев

Военные учения Соединенных Штатов и Японии в близости от берегов Дальнего Востока Россия рассматривает как угрозу своей безопасности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 6 октября 2022 года.

"Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны, - уточнила Захарова. - Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в азиатско-тихоокеанском регионе в целом".

По ее словам, Москва выразила японскому посольству серьезную озабоченность по этому вопросу и призвала более ответственно подходить к поддержанию мира в Северо-Восточной Азии.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры России с Японией пока невозможны, поскольку Токио придерживается в отношении Москвы политики санкций и поддерживает киевский режим.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять, что постарается предпринять все дипломатические усилия для возобновления российско-японских переговоров по мирному договору между государствами.