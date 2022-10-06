Нобелевскую премию по литературе в 2022 году получила французская писательница Анни Эрно

Писательница из Франции Анни Эрно стала лауреатом Нобелевском премии по литературе-2022 Фото: REUTERS

Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно. Информацию об этом официально распространил Нобелевский комитет.

Премии предусматривает денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 000 долларов) и будет вручена Эрно 10 декабря нынешнего года.

Деньги получены из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем в 1895 году.

Эрно называли претендентом на получение Нобелевской премии по литературе на протяжении нескольких последних нет.

Все произведения Эрно тем или иным образом отражают действительные эпизоды её биографии: детство, социальную карьеру, замужество и материнство, открытие собственной сексуальности, аборт, рак груди, болезнь и смерть матери.

Романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи[.

По словам самой писательницы, она предпочитает не творить в рамках традиционных жанров, а искать собственную форму самовыражения