Ямал активно восстанавливает социальные объекты в Волновахе

В четверг в режиме видеоконференции прошло совещание по вопросам восстановления разрушенных объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей под председательством вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина. Участие в нем приняли главы регионов, задействованные в восстановительных работах.

Ямало-Ненецкий автономный округ курирует восстановление и строительство социальных объектов в Волновахском районе. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все работы идут по плану. Два объекта уже полностью восстановлены и открыты – это школа и здание общежития для нужных городу специалистов социальной сферы. В ближайшее время планируется к открытию корпус железнодорожной больницы для организации врачебной помощи, работы там фактически закончены.

«Поставили себе задачу восстановить православный храм. Будем решать ее отдельно от наших плановых работ. Кроме этого, в работе еще 36 объектов образования – детские сады и школы. Их до конца года будем приводить в соответствие», - сообщил глава региона.

Помимо этого, Ямал отстроит здание суда, не подлежащее восстановлению. Марат Хуснуллин отметил высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Я и на прошлом совещании отмечал – к вашему округу нет вопросов – молодцы, хорошо работаете. Просьба – посмотреть дополнительный объем, который можете взять для работы. В первую очередь – это жилые дома. Проработайте этот вопрос с профильным министерством», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ.