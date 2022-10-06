Захарова заявила, что Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны.

"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики, то есть, градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами… теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", - заявила она сегодня, 6 октября, на брифинге в Москве.

Ранее в МИД РФ заявили, что ядерная война невозможна. Она означала бы конец цивилизации, сказал замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Также ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безусловным приоритетом Москвы, с учетом рисков эскалации украинского кризиса, а также общей непредсказуемости в мире, на сегодняшний день является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.