Туроператоры вернут деньги за путевки призванным по мобилизации

Зарина Догузова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ростуризм дал рекомендации туроператорам возвращать деньги за неиспользованные путевки на отдых россиянам, которых призвали по мобилизации. Об этом заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова в четверг, 6 октября 2022 года.

"Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован", - уточнила Догузова.

По ее словам, на это бизнес "откликнулся позитивно". По возможности, выплаты будут осуществлены оперативно, добавила глава Ростуризма.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции на Украине мобилизованные лица получат выплаты, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Напомним, единовременная выплата в 300 тысяч рублей для россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, предусмотрена в законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ и "Единой России".