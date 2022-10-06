Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать другим странам ядерным оружием

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила с крайне важным политическим заявлением Фото: kremlin.ru

У РФ никогда не было планов угрожать ядерным оружием, очередные заявления Запада об этом являются полным фейком. С соответствующим заявлением выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Никогда у России не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", - сказала Матвиенко на восьмом Саммите спикеров парламентов государств "Группы двадцати".

Как отмечает председатель верхней палаты российского парламента, к настоящему моменту Запад "исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию", поэтому появились утверждения "о ядерной угрозе России". "Это очередная полная ложь, очередной фейк", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что применение ядерного оружия со стороны РФ возможно исключительно в соответствии с доктриной страны.

В действующей российской ядерной доктрине указано, что применение Россией ядерного оружия возможно лишь в случае использования противником оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, либо в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование российского государства.