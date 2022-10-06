В Швеции закончили расследование на месте утечек на "Северных потоках” Фото: REUTERS

Служба безопасности Швеции установила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Таким образом, результаты проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

"Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже… Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком - 1" и "Северным потоком - 2", - уточняется в сообщении.

Напомним, утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили 26 сентября 2022 года сразу в четырех местах.

Как писал сайт KP.RU, падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока-1" вечером в понедельник, 26 сентября. Соответствующую информацию озвучил оператор газопровода Nord Stream AG.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток-2". За ночь оно упало с 300 до 7 бар.