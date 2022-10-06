На соцпроекты для жилья пойдут 16 одобренных инфраструктурных займов ДОМ.РФ

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В России из 29 проектов, для которых одобрено применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, 16 - это детские сады, школы и больницы. Социальные объекты возведут в новых жилых кварталах, сообщил директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков на XVII Национальном промышленном конгрессе.

Он отметил, что в настоящий момент проекты с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ уже реализуются в Курской, Тульской, Новосибирской, Челябинской областях, а также в Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе. В них вложат 21,1 миллиарда рублей, в результате чего появится свыше двух миллионов «квадратов» жилья.

Так, например, в Новосибирске инфраструктурный займ в 2,5 миллиарда рублей пойдет на строительство шести школ. В них смогут учиться ребята из 20 тысяч семей. Другой пример – Челябинск. Здесь в микрорайоне «Белый Хутор» возводят школу-гигант на 1,1 тысячу мест, а также детский сад на 278 детей. Общий объем кредита составляет 1,4 миллиарда рублей. После реализации проекта в эксплуатацию введут 54,7 тысяч квадратных метров жилья.

«Мы видим большой интерес со стороны регионов к нашему механизму. Ключевая цель инфраструктурных облигаций – создать комфортную среду в рамках развития жилищного строительства. Новые микрорайоны нуждаются в социальных, транспортных объектах, а в первую очередь – инженерной инфраструктуре. Ведь если без спорткомплекса прожить еще можно, то без воды и электричества – вряд ли», – добавил Аксаков.

Кроме того, ДОМ.РФ рассматривает еще 89 проектов, 46 из них – это объекты здравоохранения, школы и детские сады. Их общая сумма финансирования составляет более 130 миллиардов рублей. В рамках строительства проектов появится 16,7 миллионов «квадратов» недвижимости.

В компании напомнили, что механизм инфраструктурных займов запустили в 2021 году. Программа позволяет девелоперам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях.