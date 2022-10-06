В Госдуме России заявили, что создание новых частей из мобилизованных займет не меньше двух месяцев Фото: Александр КОЦ

Подготовка мобилизованных и создание новых формирований займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам необходимо держать линию фронта, заявил сегодня, 6 октября, член комитета Госдумы России по обороне Андрей Гурулев.

"Нам вначале нужно подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, вероятнее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не меньше двух месяцев, и к этому нужно быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему (противнику - прим. ред.) максимальный урон", - отметил Гурулев в эфире "Соловьев Live".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.