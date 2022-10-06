CNN: США могут помочь расследовать взрывы на "Северных потоках"

США могут принять участие в расследовании резонансных взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

США рассматривают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на "Северных потоках". Информацию об этом распространил американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"Обработка ВМС США гидроакустических сигналов..., предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив более подробную картину того, что находилось в этом районе во время взрывов на трубопроводах и что их вызвало", - отмечают журналисты телеканала, уточняя, что у Вашингтона на сегодняшний день имеется наиболее продвинутая система обработки подводных звуков.

При этом привлечение России к западному расследованию ЧП на "Северных потоках" в настоящее время не предполагается (информацию об этом уже официально подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к резонансным взрывам на "Северных потоках" причастных "англосаксы". Российский лидер отмечает, что они своими действиями фактически начали уничтожать европейскую энергетическую инфраструктуру.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отмечал, что российские спецслужбы уже собрали целый ряд доказательств, которые свидетельствуют о прямой и непосредственной причастности Запада к диверсиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В РФ по факту взрывов на газопроводах в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное ФСБ по статье "Акт международного терроризма".