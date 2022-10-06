В батальоне “Таврида” рассказали, что ВСУ первыми бросают в бой мобилизованных Фото: REUTERS

ВСУ первыми бросают в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, рассказал сегодня, 6 октября, атаман Черноморского казачьего войска, командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин.

"Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, то есть тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже идут наемники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс получается между молотом и наковальней", - заявил Сироткин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.