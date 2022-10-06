Advance: Зеленский одним документом взял в заложники Европу

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с главой России Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Журналист назвал распоряжение Зеленского тревожным и воинственным шагом, так как переговоры с российским лидером объявлены невозможными.

"Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", - отметил обозреватель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.