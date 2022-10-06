В Европарламенте назвали конфликт на Украине главной причиной энергокризиса

Европарламент настаивает на том, что во всех бедах Европы виновата только Россия Фото: REUTERS

Энергетический и продовольственный кризисы возникли из-за действий России на Украине, а не санкций Запада. С таким утверждением 6 октября 2022 года выступила вице-председатель парламента Евросоюза Никола Беер на встрече спикеров парламентов "Большой двадцатки" в Индонезии.

"Энергетический и продовольственный кризисы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, никаким образом не связаны с международными санкциями против России", - рассказала Беер в ходе мероприятия, уточнив, что ситуация, по ее мнению, вызвана "исключительно действиями Москвы".

Ранее российские власти (в том числе и президент Владимир Путин) неоднократно публично заявляли о том, что причиной экономического кризиса в западных странах стала отнюдь не военная спецоперация РФ на Украине, а неразумные и нерациональные действия западных политиков.

Кроме того, в Москве отрицают причастность РФ к потенциальному энергетическому кризису в ЕС: По данным российских властей, РФ является надежным поставщиком энергоресурсов для всех своих партнеров и готова продолжать осуществлять поставки зарубежным странам. Однако недружественные России государства теперь должны перейти на предложенную Москвой схему оплаты российского газа (согласно ей, оплачивать поставки газа из РФ необходимо исключительно в рублях). Таким образом, прекращение поставок теоретически возможно лишь в те страны, которые откажутся идти на условия РФ.