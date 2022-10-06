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Политика6 октября 2022 13:16

В Европарламенте назвали конфликт на Украине главной причиной энергокризиса

Европейские политики утверждают, что в надвигающемся энергокризисе якобы виновата Россия
Александр КИСЛОВ
Европарламент настаивает на том, что во всех бедах Европы виновата только Россия

Европарламент настаивает на том, что во всех бедах Европы виновата только Россия

Фото: REUTERS

Энергетический и продовольственный кризисы возникли из-за действий России на Украине, а не санкций Запада. С таким утверждением 6 октября 2022 года выступила вице-председатель парламента Евросоюза Никола Беер на встрече спикеров парламентов "Большой двадцатки" в Индонезии.

"Энергетический и продовольственный кризисы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, никаким образом не связаны с международными санкциями против России", - рассказала Беер в ходе мероприятия, уточнив, что ситуация, по ее мнению, вызвана "исключительно действиями Москвы".

Ранее российские власти (в том числе и президент Владимир Путин) неоднократно публично заявляли о том, что причиной экономического кризиса в западных странах стала отнюдь не военная спецоперация РФ на Украине, а неразумные и нерациональные действия западных политиков.

Кроме того, в Москве отрицают причастность РФ к потенциальному энергетическому кризису в ЕС: По данным российских властей, РФ является надежным поставщиком энергоресурсов для всех своих партнеров и готова продолжать осуществлять поставки зарубежным странам. Однако недружественные России государства теперь должны перейти на предложенную Москвой схему оплаты российского газа (согласно ей, оплачивать поставки газа из РФ необходимо исключительно в рублях). Таким образом, прекращение поставок теоретически возможно лишь в те страны, которые откажутся идти на условия РФ.