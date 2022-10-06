Захарова сообщила, что Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, сообщили сегодня, 6 октября, в МИД РФ.

"Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом. Не можем не отметить и активизацию норвежской Береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании сил НАТО у своих границ. Группировка альянса за последние полгода выросла более чем в два раза, отметили в ведомстве. Как уточнялось, Минск разработал комплекс мероприятий по противодействию возможным угрозам. Например, на западное и северо-западное операционные направления подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать боевое функционирование. На южном направлении силы специальных операций развернуты на трех тактических направлениях.