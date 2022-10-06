В Сирии начались боестолкновения после высадки десанта США в районе города Камышлы

В Сирии начались боестолкновения после высадки американского десанта. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Боестолкновения в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии начались после высадки американского десанта. Об этом в четверг 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник среди дислоцирующихся в регионе военных.

«Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы», - рассказал собеседник агентству.

Сообщается, что десант США высадился для ликвидации одного из членов террористической группировки.

«Но в итоге они убили обычного пастуха», - сообщил агентству собеседник, добавив, что американские военные похитили несколько человек из союзных сирийской армии сил.

По его словам, американские военные также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.

В августе 2022 года сообщалось, что американские военные пострадали в Сирии в результате атаки. Ранения получили три человека, но все достаточно легкие. После произошедшего США ответили ударами с вертолетов.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сирии Башар Джаафари допустил, что Соединенные Штаты Америки перебросят террористов радикальных группировок на Украину.