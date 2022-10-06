Читатели Daily Mail обрадовались отъезду из Британии украинки Каркадым

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на новость об отъезде из страны украинской беженки Софьи Каркадым. Девушка получила известность после неудачного романа с приютившим ее британцем Энтони Гарнеттом, который оставил ради нее жену с двумя детьми.

Комментаторы отметили, что обрадованы отъездом Каркадым, но подозревают, что британские издания продолжат раскручивать популярную историю беженки.

"Скатертью дорога и убедитесь, что она не вернется", - написал Herr E. Pye.

"Бьюсь об заклад, она даже не садилась в самолет. Она, наверное, спряталась в уборной на час, а потом завтра будет статья о том, что они не выдержали разлуки и воссоединились!" - полагает Seagulls love chips.

Ранее стало известно, что полиция Британии арестовала украинскую беженку Каркадым после попытки ворваться в дом бывшего бойфренда.

Также ранее 30-летний Энтони Гарнетт из Британии рассказал об истории отношений с украинской беженкой, ради которой он бросил свою жену. Мужчина признался, что причиной их внезапного расставания стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.