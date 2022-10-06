Байден не исключил возможности встречи с Путиным на саммите G20

Байден не исключил возможности встречи с Путиным на G20.
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Президент США Джо Байден не исключил проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом Байден заявил в четверг 6 октября, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером для обсуждения украинского конфликта.
«Посмотрим», - цитирует ответ Джо Байдена пресс-служба Белого дома.
Ранее сообщалось, что официальные лица Соединенных Штатов Америки пытались убедить Индонезию не пускать российского лидера Владимира Путина на саммит G20.
Позже появилась информация, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на самммит «Большой двадцатки» в Индонезии.
В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20, а в администрации президента Индонезии заявили, что готовятся к очному присутствию всех участников саммита G20.
Американцы пришли в ярость из-за фото Байдена с призывом сделать страну лучше, назвав его худшим президентом за все время существования Соединенных Штатов.