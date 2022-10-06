Читатели Le Figaro возмутились угрозами бывшего главы ЦРУ в адрес России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус пригрозил уничтожить "все неядерные силы России", чем вызвал резкую реакцию читателей французского издания Le Figaro.

"Мы ответим общим усилием государств НАТО, чтобы уничтожить все неядерные силы России, которые мы сможем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", - заявил бывший глава американской разведки в ответ на вопрос о реакции США на использование Россией ядерного оружия.

Читатели издания пришли в возмущение от этого заявления. Некоторые написали о невозможности применения ядерного оружия.

"У России есть куча методов заставить украинцев прислушаться к своему мнению, не прибегая к такого рода крайностям. Достаточно выключить тепло и свет", - заметил Dutch.

"У меня складывается впечатление, что США как специально подталкивают Путина к использованию ядерного оружия", - написала La Esmeralda.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.