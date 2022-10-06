Злоумышленники рассылают россиянам вредоносные программы под видом повесток от военкоматов

Злоумышленники рассылают россиянам вредоносные программы под видом повесток о мобилизации. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Россияне начали получать по электронной почте вредоносные программы, которые используются для кражи файлов и шпионажа. Вредоносное ПО замаскировано под повестку от военкомата, сообщает в четверг 6 октября пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Сообщается, что лже-повестки злоумышленники начали рассылать в октябре, россияне получили уже несколько сотен подобных писем. Адресату сообщают, что ему якобы предписывается явиться в назначенное место и время в связи с неполучением повестки о призыве в рамках частичной мобилизации и предлагают скачать копию повестки в PDF.

«Письмо тщательно подготовлено и выглядит правдоподобно: содержит ссылки на статьи УК РФ, геральдику и стилистику соответствующего ведомства. В тексте злоумышленники угрожают возможными штрафами и уголовной ответственностью. Такие методы характерны для фишинговых рассылок и призваны заставить пользователя действовать быстро и необдуманно», - объяснили в «Лаборатории Касперского».

Если открыть присланный файл, на компьютере запустится вредоносная программа.

«Анализ тактик и инструментов позволяет предположить, что за кампанией стоит группа XDSpy», - считают в «Лаборатории Касперского».

Ранее россиян предупредили о новых способах мошенничества на фоне частичной мобилизации. Злоумышленники сообщают о якобы гибели мобилизованного члена семьи, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам жертвы.

Тем временем гадалки и колдуньи предлагают россиянам «оберег от армии», «магическую защита от мобилизации» и другие волшебные способы избежать призыва.