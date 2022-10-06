Директором по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» назначен Игорь Мешков

В концерне уточнили, что новый директор трудится в корпорации уже семь лет. В 2015 году Игорь Мешков назначен на должность советника по безопасности в корпорации «Уралвагонзавод». Затем повышен – назначен советником председателя совета директоров Уралвагонзавода Владимира Артякова. В 2018 году Игорь Мешков стал советником помощника Президента РФ Юрия Ушакова.

Игорь Александрович родился 13 ноября 1985 года. Выпускник 2009 года Челябинского военного автомобильного института. Спустя два года закончил институт ФСБ РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также имеет Почетные грамоты Президента России.