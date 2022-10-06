Опубликован текст Конституции с новыми территориями в составе России Фото: Артем КИЛЬКИН

На официальном интернет-портале правовой информации сегодня. 6 октября 2022 года, опубликовали текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.

"В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область", - отмечается в тексте документа.

Ранее Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.