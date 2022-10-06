Экс-советник Белого дома Болтон заявил, что США хотят видеть Россию подходящим кандидатом в НАТО

Экперт из США предложил сменить власть в России, чтобы сделать ее подходящей для вступления в НАТО. Фото: REUTERS

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть Россию подходящим кандидатом для вступления в НАТО и рассказал о шагах, которые, по его мнению, нужно предпринять для достижения этой цели. Об этом Болтон написал в статье для издания 19Fortyfive.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», - пишет бывший советник.

Чтобы сделать Россию подходящим кандидатом для вступления в НАТО, Болтон предлагает Западу содействовать смене власти в РФ.

«Желаемый результат... - власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция», - заявил он.

Ранее эксперты заявили, что мировые элиты устали от противостояния с Москвой. Такой вывод сделан на основе анализа пророссийских высказываний американского миллиардера Илона Маска.

Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек рецессию в Европе в ближайшие 12 месяцев из-за санкций против России.

«КП» перечисляет войны и захваты территорий, проведенные союзниками США при полном попустительстве мирового сообщества.