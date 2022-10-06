В чувашком селе Чиганары Ядринского района открывается новый фельдшерско-акушерский пункт

До этого в селе не было собственного фельдшерско-акушерского пункта, поэтому местным жителям приходилось добираться за два-три километра в соседнее село Нижние Мочары. Пройти это расстояние, чтобы обратиться за медицинской помощью пожилым людям было очень сложно, а автомобили есть не в каждой семье. Теперь у более чем двухсот сельчан появилась возможность получать медицинскую помощь не выезжая за пределы населенного пункта.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Ядринской центральной районной больницы Антонина Иванова убеждена, что одна из основных задач сферы здравоохранения – обеспечить доступность первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности.

«На работу в фельдшерско-акушерский пункт Чиганар мы уже назначили фельдшера, у неё будет определённый график. Рабочее место оборудовано компьютером, оргтехникой. При необходимости фельдшер может связываться с врачами в поликлинике Ядринской ЦРБ и даже со специалистами республиканских клиник по телемедицинской сети», – пояснила Антонина Иванова.

В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое не только для оказания медицинской помощи, но и первичного обследования, забора анализов и прививок. Здесь оборудованы процедурная и кабинет для приёма пациентов, имеется санузел, подведены коммуникации.

«Медпункта у нас не было. Сейчас, дождались, когда построили. Нам, пожилым людям, очень удобно. В Ядрин ездить в больницу, конечно можно, но это далеко и не всегда удаётся. Особенно зимой. А здесь будет работать фельдшер. И укол сможет поставить и обследование проведёт», – не скрывает радости жительница села Чиганары Екатерина Новикова.