Госпогранкомитет Белоруссии заявил о провокациях со стороны Польши

В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Польши на границе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственный пограничный комитет Белоруссии фиксирует регулярные провокации со стороны польских пограничников. Об этом рассказал в четверг 6 октября председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

По словам руководителя белорусского пограничного ведомства, польские пограничники стреляют в воздух и кричат. Также он сообщил о саботаже пропускных пунктов, искусственном сдерживании польской стороной транзита грузовых автомобилей и гибели животных из-за ограждения с колючей проволокой, построенного Польшей на границе с Белоруссией.

Анатолий Лаппо назвал обстановку на границе с Польшей сложной и заявил, что Белоруссия готова дать ответ на возможные провокации.

«Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий», - цитирует главу Госпогранкомитета издание «Минская правда».

Ранее о готовности Белоруссии пресекать провокации на всех направлениях границы заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Также министр отметил, что региональная группировка войск Белоруссии и РФ готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

Также министр обороны Хренин заявил, что соседние с Белоруссией западные страны готовятся к войне.