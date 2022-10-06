Патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье Путина накануне его юбилея

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за здоровье Путина накануне его юбилея. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молиться о здоровье российского президента Владимира Путина накануне его семидесятилетия призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в четверг 6 октября сообщает сайт Московского Патриархата.

Сообщается, что патриарх благословил вознести молитвы как православное духовенство, так и верующих, соответствующее циркулярное письмо разослано по всем российским регионам.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей в пятницу 7 октября. О том, как российский лидер собирается провести свой день рождения, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал эксклюзивном интервью KP.RU.

«В этот день президент будет работать в Санкт-Петербурге. Целый ряд международных телефонных разговоров.. И так же в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ», - рассказал Песков.