США и Украина могут поссориться из-за Дугиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что США не перестанут поддерживать Украину, если подтвердится ее причастность к убийству политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Однако это может осложнить отношения Киева и Вашингтона по некоторым направлениям.

«Сейчас мы имеем дело только с утечкой The New York Times, никаких официальных заявлений на эту тему не было. Если эта версия подтвердится, это может вызвать некоторые осложнения в сотрудничестве по линии разведки. Но на фоне стратегического противостояния с Россией эти осложнения не приведут к каким-то серьезным изменениям американо-украинских отношений в ближайшем будущем. Соединенные Штаты все равно продолжат оказывать поддержку, исходя из того, что возможны какие-то недопонимания», — пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил, что власти Украины в дальнейшем продолжат придерживаться ранее озвученной ими версии о непричастности к гибели журналистки.

Как напоминают "Известия", американская разведка считает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) стоит Украина. При этом американские официальные лица не стали раскрывать инициаторов убийства Дугиной в правительстве Украины. Как отметило издание The New York Times, неизвестно, «санкционировал ли миссию президент Украины Владимир Зеленский».

Напомним, 29-летняя Дугина, дочь российского публициста Александра Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа - в ее машине сработало подложенное взрывное устройство. Было возбуждено уголовное дело, по которому одной из главных подозреваемых проходит гражданка Украины Наталья Вовк, успевшая покинуть территорию РФ на следующий день после теракта, передает ОТР.