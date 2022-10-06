Аналитик Исаков заявил, что сбережения в долларах и евро становятся все более рискованными Фото: REUTERS

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что сбережения в долларах и евро становятся все более рискованными: западные страны могут наложить новые санкции в рамках которых россияне не смогут воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока.

«Доллар и евро, действительно, стали рискованными вложениями. И дело здесь не в мерах России по валютному регулированию, а в тех шагах, которые могут предпринять недружественные страны. Ведь именно они накладывают ограничения, замораживают активы. Условно говоря, одним росчерком пера США могут сделать так, что инвестор не сможет воспользоваться своими долларами на брокерском счете на неопределенный срок», - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин также заявил, что хранение сбережений в долларах и евро становится всё более убыточным для граждан России. По его словам, наличная валюта недружественных стран является ненадёжной и не приносящей дохода. Также за её хранение на счетах нужно платить. Также счета с зарубежными валютами могут заморозить по причине санкций, рассказывает RT.

До этого ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключила возможность остановки биржевой торговли долларами США и евро. Кроме того, эксперт не исключила, что Центробанк может ввести предупредительные «санкции», запретив НКЦ хранить счета в долларах США и евро. На такую меру регулятор может пойти, чтобы застраховать клиентов банков и участников рынка от возможных потерь, передают "Известия".