На Аляске задержали двух пытавшихся попасть в США россиян

Россияне уплыли на Аляску на лодке, чтобы избежать военной службы. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Двоих россиян, приплывших на лодке, задержали сотрудники правоохранительных органов США на острове Святого Лаврентия, находящемся между Чукоткой и Аляской. Об этом в четверг 6 октября пишет издание Anchorage Daily News.

«Граждане России сообщили, что они бежали из одного из прибрежных населенных пунктов на восточном побережье России, чтобы избежать обязательной военной службы», - приводит издание комментарий правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в карельском селе Шелтозеро мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой. Что там произошло на самом деле, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем гадалки и колдуньи предлагают россиянам «оберег от армии», «магическую защита от мобилизации» и другие волшебные способы избежать призыва.

Ранее россиян предупредили о новых способах мошенничества на фоне частичной мобилизации. Злоумышленники сообщают о якобы гибели мобилизованного члена семьи, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам жертвы.