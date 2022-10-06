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В мире6 октября 2022 20:04

На Аляске задержали двух пытавшихся попасть в США россиян

Россияне уплыли на Аляску на лодке, чтобы избежать призыва на военную службу
Мария ПАВЛОВА
Россияне уплыли на Аляску на лодке, чтобы избежать военной службы.

Россияне уплыли на Аляску на лодке, чтобы избежать военной службы.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Двоих россиян, приплывших на лодке, задержали сотрудники правоохранительных органов США на острове Святого Лаврентия, находящемся между Чукоткой и Аляской. Об этом в четверг 6 октября пишет издание Anchorage Daily News.

«Граждане России сообщили, что они бежали из одного из прибрежных населенных пунктов на восточном побережье России, чтобы избежать обязательной военной службы», - приводит издание комментарий правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в карельском селе Шелтозеро мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой. Что там произошло на самом деле, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем гадалки и колдуньи предлагают россиянам «оберег от армии», «магическую защита от мобилизации» и другие волшебные способы избежать призыва.

Ранее россиян предупредили о новых способах мошенничества на фоне частичной мобилизации. Злоумышленники сообщают о якобы гибели мобилизованного члена семьи, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам жертвы.