Аналитик Барсуков: к концу осени на рынке недвижимости будет достигнуто "дно цен" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил, что к концу осени на рынке недвижимости будет достигнуто дно цен на уровне минус 20-25 процентов от января.

«Но нужно понимать, что это падение цены связано в первую очередь с тем, что многие люди, которые выставляли квартиры по завышенным ценам ранее, начали их резко опускать до рыночной цены. Произошел триггер. Плюс появилась часть людей, которые решили уехать из страны. Соответственно, они выставляют квартиры сразу по заниженным ценам. Вот это все потянуло за собой рынок, уводя его от завышенных цен в объявлениях к реальной ситуации», — пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Барсуков также сообщил, что с новостройками на рынке недвижимости ситуация такая же, как и с вторичными объектами.

В августе руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» об опасной для инвестиций недвижимости. Так, по мнению эксперта, в случае покупки недвижимости с целью инвестиций и будущей перепродажи следует отказаться от квартир с большой площадью, поскольку обычно они медленнее растут в цене, чем более востребованные однокомнатные квартиры и студии, а сроки их продажи значительно больше. Кроме того, такие квартиры чаще при снижении спроса продаются с дисконтом.

До этого аналитики компании «Метриум» выяснили, сколько стоит самое дешёвое и самое дорогое жильё в Москве. Так, самая доступная по цене квартира в столице — это апартамент экономкласса в «Лофте на Рябиновой» в районе Очаково-Матвеевское. Жильё площадью 11,8 кв. м в обновлённом по реновации здании предлагается за 1,6 млн рублей.

Самую дорогую квартиру можно купить в ЖК «Усадьба в Орлово-Давыдовском переулке». Это исторический особняк с собственным ландшафтным парком в Мещанском районе столицы. Максимальная стоимость квартиры площадью 4,4 тыс. кв. м составляет 5,6 млрд рублей, передает RT.