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Политика6 октября 2022 20:13

Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на 7 октября 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в эту пятницу, 7 октября, планирует провести телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Да, есть, - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли разговор с Эрдоганом в графике президента РФ на завтра.

Напомним, 3 сентября российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В процессе беседы политики обсудили ситуацию на Украине. В частности, глава Турции отметил конструктивную роль России в организации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Кроме того, в ходе того же Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева.