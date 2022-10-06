Милонов заподозрил у Пугачевой "заболевание передающееся бессовестным путем" Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что певица Алла Пугачева не воспользовалась так называемой индульгенцией и буфером, который ей предоставил народ России.

«Решила не просто обмануть всех. Она трусливо приперлась назад, в Россию, не имея смелости вообще честно сознаться в целях своего последнего визита <...> Она, видимо, заразилась заболеванием передающимся бессовестным путём <...> Не хватило смелости признаться, что она страну продала не только в духовном смысле, но и в юридическом тоже», — сказал парламентарий в беседе с "Пятым каналом".

Также Милонов достаточно жестко попрощался с певицей, предрекая ее дальнейшую судьбу за границей. Он также призвал лишить певицу звания народной артистки.

«Алла Борисовна, до свидания, прощайте навсегда. Увидите, насколько горек хлеб предателя, потому что там вы будете не нужны никому. Вас используют и выкинут, <...> но в Россию вам уже назад пути не будет», — резюмировал Милонов.

Напомним, Алла Пугачева в конце сентября вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из России. Певица покинула родину на частном самолете. Почти неделю артистка хранил молчание. И вот теперь вышла на связь. Алла Пугачева прервала молчание в эмиграции. Она разместила в блоге сообщение, в котором ответила своим хулителям.

Второй и вероятно, окончательный отъезд Аллы Пугачевой, а также ее резкий пост в соцсетях, в котором артистка оскорбила своих недоброжелателей, обернулся для певицы волной проверок. Сразу два ведомства по заявлениям неравнодушных сограждан теперь присматриваются к Примадонне: Генпрокуратура ищет следы разжигания ненависти в публикации звезды, а Следственный комитет - признаки "отмывания денег".

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