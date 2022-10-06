Татьяну Тарасову госпитализировали: вот в чем причина Фото: Кирилл Мишин

Невролог Сергей Евдокимов заявил, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова могла быть госпитализирована с синдромом вертебробазилярной недостаточности. По словам врача, упомянутый недуг — весьма распространен, по большей части среди лиц пожилого возраста и возникает в результате нарушения кровотока на уровне позвоночных и/или базилярной артерий.

«Приводит к нарушению питания головного мозга и проявляется неврологической симптоматикой. Чаще всего это резко возникшее головокружение, нарушение походки, равновесия. Пациент может отмечать сильное или средней тяжести недомогание, могут появляться мурашки в глазах. Развивается у пожилых пациентов на фоне атеросклероза сосудов, гипертонической болезни. Также может быть при сахарном диабете и других заболеваниях, приводящих к нарушению микроциркуляции в головном мозге», — объяснил он в беседе с "Пятым каналом".

По словам Евдокимова, типичными рекомендациями по профилактике такого состояния, если проблема в работе позвоночной артерии, являются лечебная физкультура (ЛФК), рефлексо- и мануальная терапия.

Напомним, Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Сообщается, что из-за состояния здоровья она пропустила съемки шоу "Ледниковый период".

Татьяна Тарасова по праву считается одним из самых авторитетных экспертов в фигурном катании. Она в 28 лет стала заслуженным тренером СССР, став самым молодым обладателем этого титула. Дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова воспитала целую плеяду талантливых учеников, которые завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Они восемь раз выигрывали золотые медали на Олимпийских играх.

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