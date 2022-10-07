Врач рассказал о неочевидной связи кариеса и простатита

Стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук заявил, что связь между мужской потенцией и состоянием зубов может показаться неочевидной, но она существует. Так, ученые проводили исследование на мышах и выяснили, что запущенный кариес у грызунов провоцирует проблемы с эрекцией. Есть данные, указывающие на то, что и у мужчин в организме происходят аналогичные процессы.

«Куда более опасным является то, если в паре плохое состояние зубов у девушки, тогда при оральных ласках может происходить прямое попадание стрептококка через уретру в простату, также вызывая простатит. И, как известно, одно из проявлений простатита – как раз нарушение потенции», – сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов заявил ,что в морозную погоду необходимо надевать термобельё во избежание переохлаждения, которое может привести к негативным последствиям как для женщин, так и для мужчин. По его словам, самый чувствительный мужской орган — простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит. У женщин высока вероятность цистита или воспаления придатков, рассказывает Life.ru.

До этого уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что запущенный цистит у женщин или простатит у мужчин могут привести к очень серьезным последствиям: если воспалительный процесс не остановить, человеку может понадобиться даже удаление почек, передает телеканал "360"