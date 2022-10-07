Названы документы, которые имеет право взять в руки инспектор ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что инспектор ГИБДД, остановивший автомобиль для проверки, имеет право взять в руки водительские права и документы на машину.

«Сотрудник Госавтоинспекции имеет право потребовать у водителя документы и даже взять их в руки. Перечень указан в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения России. В частности, это водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, а также путевой лист», — отметил он в беседе с "Газета.ru".

После того, как документы оказались в руках сотрудника ГИБДД, он может унести их с собой в служебную машину для проверки по электронным базам., отметил эксперт.

Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр заявил, что специалисты ГИБДД наиболее часто пропускают машины без "красивых" госномеров. Владельцы такого транспорта менее платежеспособны, считает он. По его словам, сотрудник ГИБДД, скорее всего, не придаст значимости автомобилю, не находящемуся в перечне лидеров по угонам. Такая же история работает и с теми машинами, у которых чистый кузов, тонировка по ГОСТу и не наблюдается очевидных изменений в конструкции, передает "Москва 24".

До этого автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал введение эксперимента, который с 1 октября запускает ГИБДД совместно с Минцифры. С нового месяца водители смогут предъявлять инспектору на проверку электронную версию прав вместо пластиковой карточки.Попов считает, что с подобными экспериментами стоит быть осторожнее. Автоэксперт также добавил, что QR-код — не электронная копия водительского удостоверения. Это своеобразная ячейка памяти, где находятся персональные данные водителя и его водительского удостоверения, рассказывает телеканал "360".