Меркель назвала страну, без которой в Европе невозможно создание прочного мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что прочный мир в Европе может быть достигнуть только при участии России. Об этом она заявила на церемонии, посвященной 77-летию газеты Suddeutsche Zeitung в Мюнхене.

- Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась, - заявила политик, ее слова приводит агентство DPA.

Экс-глава правительства ФРГ также добавила, что нынешние события на Украине стали "глубоким поворотным моментом". Кроме того, Меркель призвала относиться к заявлениям российского лидера Владимира Путина крайне серьезно.

- Нам всем настоятельно следует серьезно относиться к словам ..., а не классифицировать их как блеф, - указала бывший канцлер.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российскую спецоперацию на Украине. В частности, она заявила, что "солидарна с Украиной" и "поддерживает ее право на самооборону".