Авторы проекта рассказывают правду о событиях на Украине на 18 языках мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запад предпринимает очередную попытку оказать давление на российские СМИ. В США пытаются заблокировать проект «Ролики на разных языках».

Согласно докладу американской компании по кибераналитике Nisos, пока попытки блокировки безуспешны.

Но западные политики упорно называют доклад «новым способом распространения дезинформации».

Ролики на разных языках мира распространяются в телеграм-канале, но так как на видео нет водяных знаков, то идентифицировать его с RT не удается.

Тем временем, авторы канала на 18 языках мира рассказывают о реальном положении дел на Украине.

После скачивания ролика из телеграм-канала, видео активно распространяется в Gab, Gettr, Truth Social (соцсеть экс-президента США Дональда Трампа) и Twitter. На последней площадке имеется максимальная активность.

Власти США разочарованы тем, что после введенных в отношении России санкций в связи с началом специальной операции по защите Донбасса до сих пор не наступило никаких значительных последствий, пишет газета "Известия".

А тем временем, все больше представителей Евросоюза требуют отменить антироссийские санкции. Логика простая: 11 тысяч запретов не вредят России, а бьют по самим странам ЕС. Многие политики уверены, что не стоит их придерживаться, передает телеканал "360".