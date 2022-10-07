Бойцы "Ахмата" заняли оборонительный рубеж около Спорного в ДНР Фото: Александр КОЦ

Бойцам отряда спецназа "Ахмат" совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР удалось занять стратегически важный оборонительный рубеж. Об этом рассказал секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.

- Каждый день мы слышим, что в нашем направлении наступает противник, что какие-то у него очень серьезные успехи. Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы ... каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта, - рассказал он РИА Новости.

Также Алаудинова добавил, что 6 октября бойцы заняли важный оборонительный рубеж в районе населенного пункта Спорное в Донецкой Народной Республике.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений. Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг".

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