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Политика6 октября 2022 23:30

Посольство РФ в Вашингтоне организует телефонный разговор с задержанными на Аляске россиянами

Им готовы оказать необходимое содействие
София ГОНЧАРОВА
Посольство РФ в Вашингтоне организует телефонный разговор с задержанными на Аляске россиянами

Посольство РФ в Вашингтоне организует телефонный разговор с задержанными на Аляске россиянами

Фото: Александр КОЦ

В посольстве России в Вашингтоне отреагировали на задержание властями американского штата Аляска двух россиян.

По словам дипломатов, в скором времени они намерены провести с гражданами телефонный разговор и оказать необходимое содействие. Об этом ТАСС рассказала заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

- Посольство в курсе ситуации с задержанными гражданами РФ в штате Аляска. ... В ближайшее время будет организован телефонный разговор с соотечественниками, - отметила представитель ведомства.

Ранее издание Anchorage Daily News сообщало, что 6 октября двоих россиян, приплывших на лодке, задержали сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки. Все дело в том, что они прибыли на остров Святого Лаврентия, который расположен между Чукоткой и Аляской. Все детали инцидента сейчас выясняются.