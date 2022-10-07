Посольство РФ в Вашингтоне организует телефонный разговор с задержанными на Аляске россиянами Фото: Александр КОЦ

В посольстве России в Вашингтоне отреагировали на задержание властями американского штата Аляска двух россиян.

По словам дипломатов, в скором времени они намерены провести с гражданами телефонный разговор и оказать необходимое содействие. Об этом ТАСС рассказала заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

- Посольство в курсе ситуации с задержанными гражданами РФ в штате Аляска. ... В ближайшее время будет организован телефонный разговор с соотечественниками, - отметила представитель ведомства.

Ранее издание Anchorage Daily News сообщало, что 6 октября двоих россиян, приплывших на лодке, задержали сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки. Все дело в том, что они прибыли на остров Святого Лаврентия, который расположен между Чукоткой и Аляской. Все детали инцидента сейчас выясняются.