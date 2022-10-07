Washington Post: Следствие собрало доказательства налоговых преступлений сына Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента страны Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве. В частности, это связано с покупкой оружия, сообщает газета Washington Post.

При этом отмечается, что даже несмотря на доказательную базу, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр.

В публикации издания также уточняется, что прокурор Дэвид Вайсс был назначен на свой пост бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.

Ранее сообщалось, что 52-летний сын президента США Хантер чуть было не пустил ко дну предвыборную кампанию отца. Всему виной его бурная жизнь: впервые попробовал алкоголь в 8-летнем возрасте, а кокаин - на встрече членов совета директоров украинской газовой корпорации "Бурисма", соблазнил вдову своего родного брата, плотно сидел на наркотиках и участвовал в оргиях.

Также в апреле 2022 года сообщалось, что сын Байдена забыл в ремонте ноутбук с "тоннами" компромата и теперь ему может грозить 20 лет тюрьмы.