США авиаударом уничтожили на севере Сирии трех главарей ИГИЛ* Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате авиаудара американскими военными на севере Сирии были уничтожены руководители "Исламского государства"*(ИГ*). Об этом 6 октября сообщили в центральном командовании США.

- В Сирии американским военным удалось совершить успешный авиаудар ... уничтожив обоих Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также еще одного высокопоставленного представителя ИГ*, - сообщили в ведомстве.

До этого официальные лица Соединенных Штатов Америки сообщали о гибели лидера ИГИЛ* в Сирии. Это произошло в результате авиаудара американских войск. Отмечается, что смерть лидера ИГИЛ* помешала боевикам террористов реорганизоваться в партизанские силы после потери большого количества территорий.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии.

ИГ*(ИГИЛ*) - *Запрещенная в России террористическая организация