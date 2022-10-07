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Политика7 октября 2022 1:08

США авиаударом уничтожили на севере Сирии трех главарей ИГИЛ*

В частности, уничтожен заместитель главаря террористической группировки в Сирии
София ГОНЧАРОВА
США авиаударом уничтожили на севере Сирии трех главарей ИГИЛ*

США авиаударом уничтожили на севере Сирии трех главарей ИГИЛ*

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате авиаудара американскими военными на севере Сирии были уничтожены руководители "Исламского государства"*(ИГ*). Об этом 6 октября сообщили в центральном командовании США.

- В Сирии американским военным удалось совершить успешный авиаудар ... уничтожив обоих Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также еще одного высокопоставленного представителя ИГ*, - сообщили в ведомстве.

До этого официальные лица Соединенных Штатов Америки сообщали о гибели лидера ИГИЛ* в Сирии. Это произошло в результате авиаудара американских войск. Отмечается, что смерть лидера ИГИЛ* помешала боевикам террористов реорганизоваться в партизанские силы после потери большого количества территорий.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии.

ИГ*(ИГИЛ*) - *Запрещенная в России террористическая организация