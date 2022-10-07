В Германии усомнились во внешнеполитических перспективах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий журналист Габор Штейнгарт считает крайне сомнительными перспективы Украины на победу. Кроме того, он указал на внешнеполитические просчеты со стороны западных стран, которые допускались уже не раз. Об этом он заявил в статье для издания Focus Online.

- Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков, - отмечается в публикации.

Штейнгарт считает, что уже пришло то самое время, когда пора задуматься об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы. Он также напомнил, что для Германии Россия является выгодным экономическим партнером.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что считает невозможным создать прочный мир в Европе без участия России. Экс-глава правительства ФРГ также добавила, что нынешние события на Украине стали "глубоким поворотным моментом".