Госсекретарь Блинкен рассказал о планах США ответить на решение ОПЕК+ Фото: REUTERS

Администрация США изучает возможные варианты ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти с ноября на 2 миллиона баррелей в сутки. Об этом на пресс-конференции в Лиме рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен .

- Что касается дальнейших отношений (с Саудовской Аравией), мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. ... Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, - заявил Блинкен.

5 октября сообщалось, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. Лимит по добычи черного золота будет действовать до тех пор, пока не пройдет повторное совещание стран.

Напомним, российскую сторону там представляла делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком.