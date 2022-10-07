Что произошло в ночь на 7 октября Фото: REUTERS

Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) отказались поддерживать резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Об этом сообщается в блоге организации. В частности, среди тех, кто не стал поддерживать осуждение предполагаемых нарушений прав человека, оказались такие страны как Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика. В резолюции "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине" присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Канада, Чили, Колумбия, США, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана и другие.

7 октября президент России Владимир Путин празднует день рождения. Один из самых влиятельных политиков мира отмечает юбилей - в этом году ему исполняется 70 лет.

Американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить "ядерный Армагеддон". Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".

НАТО должна нанести "превентивные удары" по территории Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Украинский президент считает, что это можно сделать лишь нанесением ударов по России со стороны НАТО.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции. NASA вела прямую трансляцию. Касание корабля со станцией состоялось в 00.01 по московскому времени.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского Союза пересмотреть ошибочную политику. По его мнению, сейчас Европа "медленно истекает кровью" из-за введенных санкций против России.

Бойцам отряда спецназа "Ахмат" совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР удалось занять стратегически важный оборонительный рубеж, рассказал секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов. Он добавил, что наши бойцы каждый день потихоньку наступают в направлении противника и "отжимают некоторые участки фронта".

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Экс-глава правительства ФРГ также добавила, что нынешние события на Украине стали "глубоким поворотным моментом". Кроме того, Меркель призвала относиться к заявлениям российского лидера Владимира Путина крайне серьезно.