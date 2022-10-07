Макрон призвал ЕС создать стратегию защиты инфраструктуры после диверсий на "Северных потоках"

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Евросоюзу необходимо создать стратегию защиты инфраструктуры, так как диверсии на "Северных потоках" показали уязвимость Европы перед подобными атаками. Об этом заявил журналистам французский лидер Эммануэль Макрон.

"У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов: газопроводы, кабели, спутники, - уточнил Макрон. - Нам необходима европейская стратегия для ее защиты".

Как ранее писал сайт KP.RU, Служба безопасности Швеции установила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Таким образом, результаты проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

Напомним, американский историк-исследователь Эрик Цуэссе выразил мнение, что в атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" виновны Соединенные Штаты. Как отметил эксперт, газ из России более пригоден для промышленности Европы, чем поставляемый США сжиженный природный газ.